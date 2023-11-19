Появляется много "туристов": как погода влияет на боевые действия в Луганской области
Ситуация в Луганской области достаточно тяжелая, однако её полностью контролируют Силы обороны Украины. Сейчас начались дожди, поэтому из-за этого не может проходить тяжелая техника ВСУ. Этим пользуется враг.
Об этом 24 Каналу заявил экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что так оккупанты перекидывают все больше "туристов". Отметим, что значительные осадки усложняют ситуацию на фронте.
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"То есть тех подразделений, которые пользуются ракетно-зенитными комплексами, противотанковыми зенитными комплексами. У них есть неплохое оружие – "Корсары" (российские БПЛА – 24 Канал)", – сказал Гайдай.
И, мол, тогда, когда промерзнет земля и можно будет перекидывать тяжелую технику, тогда будет проблема. Ведь её будут встречать "Корсары" – довольно угрожающее вражеское оружие.
У врага появилось большое количество FPV-дронов. По словам экс-головы Луганской ОВА, за наступление на один опорный пункт россияне могут применять от 10 до 15 таких дронов.
Это свидетельствует о том, что у них есть преимущество в этом,
– подчеркнул Сергей Гайдай.
Какая ситуация в Луганской области: смотрите видео
Что происходит на Луганщине: новости
- Танк россиян протаранил три грузовика. Произошло это на территории оккупированной Луганской области. Инцидент попал на видео. В результате несколько оккупантов тяжело ранены.
- Враг продолжает принудительно выдавать российские паспорта в Луганской области. Захватчики, в частности, угрожают депортацией. Уже были случаи, когда человек не мог получить инсулин или процедуру гемодиализа. Все потому, что у него не было паспорта России.
- Интенсивность атак россиян в Луганской области снизилась. В то же время оккупанты пытаются подготовить оборону, чтобы сдержать ВСУ. Захватчики еще полгода назад начали строительство второй линии обороны. Это делают в районе Старобельска. Однако тщательно эшелонированной обороны, как в Запорожской области, в Луганской области нет.