Одна проблема беспокоит больше всего: что именно Лукашенко хотел бы обсудить с Путиным

Европарламент признал Александра Лукашенко соучастником военных преступлений в Украине почти накануне визита белорусского диктатора в Кремль. У союзника Путина собралось немало вопросов к своему сюзерену, по поводу которых он хотел бы увидеть положительные сигналы.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Особое внимание на встрече двух диктаторов будет уделено экономическим и вопросам безопасности.

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Какие проблемы беспокоят Лукашенко

Путин и Лукашенко встретятся уже в двадцатый раз за три года, с момента, когда начались протесты в Беларуси. Среди прочего это свидетельствует о международной изоляции обоих диктаторов, с которыми не желает разговаривать большинство мировых политиков.

"Сейчас Лукашенко больше всего беспокоит экономическое положение Беларуси, торговое сальдо которой падает. Также существенно (на 15 – 20%) девальвирует белорусский рубль, не в последнюю очередь из-за того, что правительство печатает деньги, не подтвержденные экономическим ростом", – пояснил белорусский политик.

Павел Латушко о встрече Лукашенко и Путина: смотрите видео

Беспокоит ли Лукашенко призыв к аресту

Вечером 13 сентября стало известно, что Европарламент принял резолюцию по призывом выдать ордер на арест для Лукашенко, поскольку тот причастен к принудительному вывозу 2150 детей с территории Украины в Беларусь.

Конечно, это не может не беспокоить белорусского диктатора в преддверии его визита к военному преступнику Путину. Однако, в отличие от кремлевского руководителя, Белоруссия Лукашенко пока не является ядерным государством со значительной долей в важных отраслях мировой экономики. Это делает угрозы, исходящие от ордера на арест, значительно большими.

Что происходит в России и Белоруссии

На днях стало известно, что часть бывших "вагнеровцев", размещенных на территории Беларуси, присоединятся к белорусскому подразделению "ГардСервис", который будет отправлен в Африку с той целью, с которой там находился "Вагнер". Это подтверждает прогнозы отдельных наблюдателей, что за свое участие в улаживании пригожинской "смуты" Лукашенко получит часть активов террористической организации.

В то же время у российского диктатора есть неожиданно активный дипломатический сентябрь: кроме встречи с Лукашенко, он уже успел поговорить с Реджепом Эрдоганом в Сочи и Ким Чен Ином близ Владивостока. Границ своих владений Путин пока покидать не готов, но в октябре его ждет "поклон" глава Китая Си Цзиньпин.

Между тем на фоне войны в России начинает приходить в упадок экономика, о чем свидетельствует курс рубля, достигающий 100 единиц за доллар. Однако российская агрессия будет иметь продолжительные негативные последствия не только для экономики, но и для общества. Травмированные войной Z-солдаты возвращаются с фронта и совершают жестокие поступки: от умышленных убийств до подрыва гранат на лавочках под подъездом.