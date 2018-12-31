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      Лунин обратился к руководству "Леганес" относительно его пребывания в клубе

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      Лунин пообщался с руководством испанского "Леганес"
      Лунин пообщался с руководством испанского "Леганес" / cdleganes.com

      Украинский вратарь Андрей Лунин пообщался с руководством испанского "Леганес", за который выступает на правах аренды. Футболист обсудил свое пребывание в команде.

      Как сообщает испанское издание AS, голкипер сборной Украины попросил, чтобы его не отпускали обратно в "Реал" этой зимой.

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      По информации издания, вратарь хочет бороться за место в составе "Леганес" и сообщил о своем решении руководству.

      Отметим, что Лунин сыграл за "Леганес" два матча в чемпионате Испании и столько же в Кубке Испании.

      Напомним, что ранее испанские СМИ сообщали, что мадридский "Реал" планирует срочно вернуть украинца Лунина.

      Теги: Футбол Спорт Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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