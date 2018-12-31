Лунин обратился к руководству "Леганес" относительно его пребывания в клубе

Украинский вратарь Андрей Лунин пообщался с руководством испанского "Леганес", за который выступает на правах аренды. Футболист обсудил свое пребывание в команде.

Как сообщает испанское издание AS, голкипер сборной Украины попросил, чтобы его не отпускали обратно в "Реал" этой зимой.

Читайте также: Лунин мог оказаться в "Эвертоне" еще в прошлом году

По информации издания, вратарь хочет бороться за место в составе "Леганес" и сообщил о своем решении руководству.

Отметим, что Лунин сыграл за "Леганес" два матча в чемпионате Испании и столько же в Кубке Испании.

Напомним, что ранее испанские СМИ сообщали, что мадридский "Реал" планирует срочно вернуть украинца Лунина.