Лунин обратился к руководству "Леганес" относительно его пребывания в клубе
Украинский вратарь Андрей Лунин пообщался с руководством испанского "Леганес", за который выступает на правах аренды. Футболист обсудил свое пребывание в команде.
Как сообщает испанское издание AS, голкипер сборной Украины попросил, чтобы его не отпускали обратно в "Реал" этой зимой.
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По информации издания, вратарь хочет бороться за место в составе "Леганес" и сообщил о своем решении руководству.
Отметим, что Лунин сыграл за "Леганес" два матча в чемпионате Испании и столько же в Кубке Испании.
Напомним, что ранее испанские СМИ сообщали, что мадридский "Реал" планирует срочно вернуть украинца Лунина.
Источник: 24 Канал
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