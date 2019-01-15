Лунин проведет остаток сезона в другом клубе

Украинский вратарь Андрей Лунин завершит текущий сезон не в испанском "Леганесе". Мадридский "Реал" уже во время нынешнего трансферного окна может вернуть украинца из аренды.

Как сообщает испанское авторитетное издание Marca, возвращение состоится, если "Реал" покинет Кико Касилья.

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Ожидается, что в начале следующей недели 32-летний испанец подпишет контракт с "Лидсом". Следовательно, у "Реала" среди голкиперов останется Тибо Куртуа и Кейлор Навас, поэтому вполне очевидно, что "сливочные" вернут Лунина.

По информации издания, "Леганес" сегодня должен ответить "Реалу" на запрос о возвращении украинца. Также Marca пишет, что "королевский клуб" отказал "Уэске", которая хотела арендовать игрока сборной Украины.

В текущем сезоне 19-летний украинец провел за "Леганес" 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

Напомним, что главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино выразил желание сохранить Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Однако, по его словам, эту позицию все равно нужно усилить.