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      Лунин проведет остаток сезона в другом клубе

      61 Читати новину українською
      Реал хочет вернуть Лунина
      Реал хочет вернуть Лунина / marca.com

      Украинский вратарь Андрей Лунин завершит текущий сезон не в испанском "Леганесе". Мадридский "Реал" уже во время нынешнего трансферного окна может вернуть украинца из аренды.

      Как сообщает испанское авторитетное издание Marca, возвращение состоится, если "Реал" покинет Кико Касилья.

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      Ожидается, что в начале следующей недели 32-летний испанец подпишет контракт с "Лидсом". Следовательно, у "Реала" среди голкиперов останется Тибо Куртуа и Кейлор Навас, поэтому вполне очевидно, что "сливочные" вернут Лунина.

      По информации издания, "Леганес" сегодня должен ответить "Реалу" на запрос о возвращении украинца. Также Marca пишет, что "королевский клуб" отказал "Уэске", которая хотела арендовать игрока сборной Украины.

      В текущем сезоне 19-летний украинец провел за "Леганес" 4 матча, в которых пропустил 2 мяча.

      Напомним, что главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино выразил желание сохранить Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Однако, по его словам, эту позицию все равно нужно усилить.

      Теги: Футбол Спорт Реал Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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