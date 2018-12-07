11:16
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Лунин вернется в "Реал" и станет вторым вратарем, – Marca

      51 Читати новину українською
      Андрей Лунин вернется в "Реал"
      Андрей Лунин вернется в "Реал"

      Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, ныне выступающий в аренде за "Леганес", вернется в расположение "сливочных" по окончанию арендного соглашения.

      Как сообщает Мarca, после окончания аренды в "Леганесе" Андрей Лунин вернется в расположение королевского клуба и в повторную аренду не пойдет. Более того, Лунин станет вторым вратарем команды, после Тибо Куртуа.

      Читайте также: Не пенальти единым: Лунин совершил несколько сногсшибательных спасений в Кубке Испании: видео

      Кейлор Навас, скорее всего, покинет мадридский клуб – игрок уже сейчас заявляет, что недоволен своим положением в клубе.

      В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел в составе "Леганес" в чемпионате Испании два матча, в которых не пропустил ни одного мяча. Также Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Цуренко пробилась в финал квалификации
       6 марта 2012 , 12:56
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Непобедимая юношеская сборная Украины U-19
       23 июля 2014 , 16:28
      Агент: Украинские игроки должны не бойкотировать матчи, а морально поддерживать и людей, и воинов
       28 февраля 2015 , 20:08
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук