Лунин вернется в "Реал" и станет вторым вратарем, – Marca

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, ныне выступающий в аренде за "Леганес", вернется в расположение "сливочных" по окончанию арендного соглашения.

Как сообщает Мarca, после окончания аренды в "Леганесе" Андрей Лунин вернется в расположение королевского клуба и в повторную аренду не пойдет. Более того, Лунин станет вторым вратарем команды, после Тибо Куртуа.

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Кейлор Навас, скорее всего, покинет мадридский клуб – игрок уже сейчас заявляет, что недоволен своим положением в клубе.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел в составе "Леганес" в чемпионате Испании два матча, в которых не пропустил ни одного мяча. Также Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.

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