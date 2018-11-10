Первым матчем 15-го тура УПЛ стала игра "Львова" против "Олимпика". Команды смогли обменяться по голу и сыграли в ничью.

Львов – Олимпик 1:1

Голы: Тейлор, 27-Шиндер, 63

На 27-й минуте после удара Жулио Сезара с дальней дистанции мяч попал в Тэйлора и отскочил ему на ход. В итоге бразилец вышел один на один с голкипером и хладнокровно реализовал момент – 1:0.

Видео гола Тейлора в ворота Олимпике

Во втором тайме гостям встречи удалось собраться и забить гол в ответ. На 63-й минуте Балашов слева ворвался в штрафную "Львова" и сделал прострел на ближнюю штангу, а Шиндер, который находился в окружении двух защитников, сумел отправить мяч в ворота.

Гол Шиндера в ворота ФК Львов

Таким образом, ФК "Львов" поднялся на 7 позицию в турнирной таблице и приблизился к попаданию в топ-6. "Олимпик" остался десятым, хотя проигрывает львовянам всего 2 очка.

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