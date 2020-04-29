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      Львов просит правительство открыть парки и разрешить работу кофеен, – Садовый

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      Львов будет просить Кабмин о смягчении карантина
      Львов будет просить Кабмин о смягчении карантина / Фото 24 канала

      С 1 мая во Львове откроют все продовольственные рынки. Кроме того, местные власти будут обращаться в Кабмин с просьбой открыть парки, а также летние террасы кафе и ресторанов.

      Решение открыть рынки во Львове сегодня одобрила комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей фейсбук-странице.

      Ранее Кабмин разрешил открыть рынки

      Кроме того, по словам Садового, городские власти Львова обращаются в Кабинет Министров с просьбой после 11 мая разрешить доступ в парки и скверы. Также просят разрешить работу летних террас кафе и ресторанов.

      Львов призывает правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решения о возобновлении работы:

      • мастерских по ремонту часов, одежды, обуви, галантереи;
      • парикмахерских;
      • магазинов стройматериалов;
      • магазинов хозяйственных товаров;
      • книжных магазинов;
      • цветочных рынков;
      • магазинов канцелярских товаров;
      • фотосалонов;
      • магазинов бытовой техники;
      • автокинотеатров;
      • магазинов по продаже средств связи;
      • розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.

      Отметим, что во Львове на время карантина закрыли все рынки, кроме одного – рынка оптовой торговли "Шувар".

       

      Какая ситуация с коронавирусом на Львовщине? По состоянию на 29 апреля зафиксировано 405 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 66 – выздоровели.

       

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Андрей Садовой Новости Львова Новости Украины Новости политики
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