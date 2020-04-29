Львов просит правительство открыть парки и разрешить работу кофеен, – Садовый
С 1 мая во Львове откроют все продовольственные рынки. Кроме того, местные власти будут обращаться в Кабмин с просьбой открыть парки, а также летние террасы кафе и ресторанов.
Решение открыть рынки во Львове сегодня одобрила комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей фейсбук-странице.
Ранее Кабмин разрешил открыть рынки
Кроме того, по словам Садового, городские власти Львова обращаются в Кабинет Министров с просьбой после 11 мая разрешить доступ в парки и скверы. Также просят разрешить работу летних террас кафе и ресторанов.
Львов призывает правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решения о возобновлении работы:
- мастерских по ремонту часов, одежды, обуви, галантереи;
- парикмахерских;
- магазинов стройматериалов;
- магазинов хозяйственных товаров;
- книжных магазинов;
- цветочных рынков;
- магазинов канцелярских товаров;
- фотосалонов;
- магазинов бытовой техники;
- автокинотеатров;
- магазинов по продаже средств связи;
- розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.
Отметим, что во Львове на время карантина закрыли все рынки, кроме одного – рынка оптовой торговли "Шувар".
Какая ситуация с коронавирусом на Львовщине? По состоянию на 29 апреля зафиксировано 405 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 66 – выздоровели.