Львов просит правительство открыть парки и разрешить работу кофеен, – Садовый

С 1 мая во Львове откроют все продовольственные рынки. Кроме того, местные власти будут обращаться в Кабмин с просьбой открыть парки, а также летние террасы кафе и ресторанов.

Решение открыть рынки во Львове сегодня одобрила комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей фейсбук-странице.

Ранее Кабмин разрешил открыть рынки

Кроме того, по словам Садового, городские власти Львова обращаются в Кабинет Министров с просьбой после 11 мая разрешить доступ в парки и скверы. Также просят разрешить работу летних террас кафе и ресторанов.

Львов призывает правительство разрешить местным советам самостоятельно принимать решения о возобновлении работы:

мастерских по ремонту часов, одежды, обуви, галантереи;

парикмахерских;

магазинов стройматериалов;

магазинов хозяйственных товаров;

книжных магазинов;

цветочных рынков;

магазинов канцелярских товаров;

фотосалонов;

магазинов бытовой техники;

автокинотеатров;

магазинов по продаже средств связи;

розничной торговли текстильными товарами в специализированных магазинах.

Отметим, что во Львове на время карантина закрыли все рынки, кроме одного – рынка оптовой торговли "Шувар".

Какая ситуация с коронавирусом на Львовщине? По состоянию на 29 апреля зафиксировано 405 случаев COVID-19, 13 человек умерли, 66 – выздоровели.