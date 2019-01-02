"Львов" усилит очередной бразилец

"Львов" в зимнее трансферное окно усилится очередным легионером. Полузащитник "Токио" Липе Велозо на правах свободного агента перейдет во львовский клуб.

Футболист рассказал для TVBR, что в 2019 году будет играть в чемпионате Украины.

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"Меня мотивируют изменения. 2019 год станет временем испытаний для меня в Украине. Я думаю, что уровень футбола в Украине выше, чем японский, ведь это европейская школа", – сказал Велозу.

21-летний бразилец играл в Японии с 2017 года. Он сыграл один матч за главную команду "Токио". В команде U-23 он сыграл 43 матча и забил 8 голов. 1 января 2018 года у Липе закончился контракт с "Токио".

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