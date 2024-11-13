Во Львове 14-летняя девочка выпала из окна на припаркованное авто

Во Львове 14-летняя девочка упала из окна четвертого этажа дома на улице Гринченко. У ребенка диагностировали многочисленные травмы.

Инцидент произошел вечером 13 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Во Львове ребенок выпал из окна

Как рассказала пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева, ребенок упал на припаркованное авто, сейчас девочка находится в тяжелом состоянии, поскольку получила серьезные травмы.

Мы госпитализировали девочку в больницу Святого Николая на Орлика. У ребенка закрытая черепно-мозговая травма. Врачи расценивают ее состояние как тяжелое,

– отметила она.

Согласно обнародованной информации, инцидент произошел примерно в 18:15. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливает полиция Львова. По состоянию на сейчас более подробной информации о ситуации или состояние девочки обнародовано не было, очевидно детали будут позже.

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