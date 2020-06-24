Во Львове ресторанам и фитнес-клубам разрешили принимать посетителей
Несмотря на значительный рост количества больных коронавирусом, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила заведениям общественного питания Львова снова принимать посетителей внутри. Также в городе разрешили работу спортивных и фитнес-клубов.
Об этом со ссылкой на соответствующее решение комиссии написал в своем телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.
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Правда, заведения питания возобновляют работу с определенными ограничениями: в помещение можно впускать одновременно до 10 посетителей.
Такое же ограничение касается залов спортивных клубов и фитнес-центров.
По словам Садового, такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.
Эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля. Я прошу всех быть осторожными и неравнодушными. Если в общественном месте или транспорте видите человека без маски – сделайте ему замечание. Сегодня безопасность – вопрос номер один для каждого,
– отметил мэр Львова.
Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине:
- Львовщина почти выровнялась по количеству больных коронавирусом с украинскими антирекордсменами – Киевом и Черновицкой областью.
- По состоянию на 24 июня во Львовской области с начала эпидемии коронавируса выявлено 4 423 случая заражения. Кроме того, здесь в очередной раз наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки в Украине.
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- За время пандемии на Львовщине зафиксировано 120 смертельных случаев, 700 человек выздоровели.