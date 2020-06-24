Несмотря на значительный рост количества больных коронавирусом, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила заведениям общественного питания Львова снова принимать посетителей внутри. Также в городе разрешили работу спортивных и фитнес-клубов.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение комиссии написал в своем телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.

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Правда, заведения питания возобновляют работу с определенными ограничениями: в помещение можно впускать одновременно до 10 посетителей.

Такое же ограничение касается залов спортивных клубов и фитнес-центров.

Важно! Владельцы заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

По словам Садового, такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

Эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля. Я прошу всех быть осторожными и неравнодушными. Если в общественном месте или транспорте видите человека без маски – сделайте ему замечание. Сегодня безопасность – вопрос номер один для каждого,

– отметил мэр Львова.

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине:

Львовщина почти выровнялась по количеству больных коронавирусом с украинскими антирекордсменами – Киевом и Черновицкой областью.

По состоянию на 24 июня во Львовской области с начала эпидемии коронавируса выявлено 4 423 случая заражения. Кроме того, здесь в очередной раз наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки в Украине.

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