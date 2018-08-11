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Львовянин неожиданно поздравил любимую с Днем рождения: впечатляющее видео

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В субботу, 11 августа, львовский ИТ-бизнесмен Михаил Лазор поздравить свою любимую Анастасию Кабанову с Днем рождения на глазах у всего города, а также поразил подарком.

К началу действа у фонтана уже успели собраться прохожие. Они даже не подозревали, что вся суета – ради особой миссии.

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Свою любимую Михаил медленно подвел к трансформеру Bumblebee и все началось. В минуту подбежали мимы, которые неожиданно закрыли Анастасии глаза и ведут к главному подарку. Это спортивный Ford Mustang черно-желтого цвета.

Неожиданный подарок

Праздничный сюрприз для Анастасии устроили всего лишь за день. Привлекли почти два десятка человек.

"Очень важно, чтобы была идейная составляющая. Мы ее придумали. Главная задача – это создать неожиданность. Человек совершенно не догадываться, что происходит, это должно быть ненавязчиво", – объяснил организатор Денис Рынский.

Оригинальное поздравление с Днем рождения

Влюбленным романтика и хорошее настроение, а горожанам, которые стали свидетелями сюрприза – удивительное шоу.

"Меня переполняли эмоции, что это со мной произошло. Я в таком же шоке, наверное, как Настя, которой достался такой подарок. Это сказки, в которые хочет верить каждая девушка", – сказала львовянка Елена.

Теги: Новости Украины Новости Львова
Источник: 24 канал
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