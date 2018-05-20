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Львовская область: грузовой поезд насмерть сбил человека

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Львовская область: грузовой поезд насмерть сбил человека
Львовская область: грузовой поезд насмерть сбил человека / Иллюстративное фото

Житель Львовской области погиб под колесами грузового поезда. Несчастный случай произошел около половины второго ночи на перегоне "Мостиска-Судовая Вишня".

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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По данным департамента, 44-летний житель города Мостиска внезапно появился на пути. Машинист тут же включил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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