Львовская область: грузовой поезд насмерть сбил человека
Житель Львовской области погиб под колесами грузового поезда. Несчастный случай произошел около половины второго ночи на перегоне "Мостиска-Судовая Вишня".
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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По данным департамента, 44-летний житель города Мостиска внезапно появился на пути. Машинист тут же включил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Источник: 24 Канал
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