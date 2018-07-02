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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Львовская ОГА выделила на нужды области 59 миллионов гривен

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Львовская ОГА
Львовская ОГА / leopolis.news

В понедельник, 2 июля, появилась официальная информация, что в течение недели в полном объеме профинансировали бюджетные учреждения области. Кроме того, осуществлены все необходимые социальные выплаты и дополнительно выделено почти три миллиона гривен на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

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В пределах этой суммы на оздоровление и отдых детей заложено более полумиллиона гривен. Для поддержки развития в Львовской области агропромышленного производства предоставляется так же полмиллиона гривен, а отдельно 300 тысяч гривен – на реконструкцию Буковского детского дома-интерната.

Буковский детский дом-интернат

Не обошли вниманием областные программы охраны окружающей природной среды. Для их выполнения выделили почти полмиллиона гривен. Также Львовщина получила для развития культуры 300 тысяч гривен. Социальная поддержка категорий граждан, требующих ухода, – 400 тысяч гривен.

Отдельно выделяли средства на особо важные программы: "Наружное освещение" – один миллион гривен, "Новая украинская школа" – субвенция на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования в рамках программы составила почти 10 миллионов гривен.

Три миллиона гривен местным бюджетам достались на оснащение учреждений общего среднего образования районов, ведь именно такую сумму удалось сэкономить в течение прошлого года.

Теги: Новости Украины Деньги Бюджет Новости Львова
Источник: 24 канал
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