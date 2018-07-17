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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Львовские "Карпаты" подписали бывшего игрока итальянской "Ромы"

48 Читати новину українською
Кевин Мендес
Кевин Мендес / ФК "Карпаты"

Очередным новичком "зелено-белого" клуба стал Кевин Мендес. "Карпаты" приобрели уругвайца у итальянской "Ромы". Контракт 22-летнего полузащитника со "львами" заключен сроком на три года.

О сумме трансфера не сообщается.

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Стоит отметить, что карьеру игрок начинал в уругвайском "Пеньяроли", где в 2014 году дебютировал в главной команде столичного клуба. В январе 2015 года начал покорение Европы, когда подписал четырехлетний контракт с "Ромой". Впоследствии римляне отдали уругвайца в аренду "Перудже". В 2016 году Мендес был арендован швейцарской "Лозанной". Летом прошлого года на правах аренды перешел в итальянский клуб "Витербезе".

Выступал за юношеские сборные Уругвая, начиная с команды U-17. Участник юношеского Чемпионата мира в составе сборной U-17 в 2013 году (5 матчей, 2 гола) и молодежного Чемпионата мира U-20 в 2015 году (2 матча).

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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