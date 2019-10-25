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      Львовский безопасностный форум откроет известный британский исследователь войны Лоуренс Фридман

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      Львовский Безопасностный Форум
      Львовский Безопасностный Форум / zbruc.eu

      Львовский безопасностный форум откроет заслуженный профессор военных наук Лондонского королевского колледжа сэр Лоуренс Фридман.

      Его последнее исследование "Украина и искусство стратегии" считают одной из лучших попыток объяснить стратегию Путина в противостоянии с Западом через кейс Украины.

      Нынешними модераторами мероприятия будут основатели и сопредседатели форума генерал-лейтенант американской армии в отставке Бен Ходжес и лидер партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроед.

      "Именно Львовский Безопасностный Форум уже три года является неизменной площадкой для поиска настоящей "Украинской формулы мира". Мы должны воспользоваться идеями и мыслями лучших международных экспертов", – заявила Оксана Сыроед.

      Читайте также: На Львовском Безопасностном Форуме международные эксперты обсудят российскую угрозу для Европы

      Оксана Сыроед подчеркнула, что все усилия Украины должны быть сосредоточены на поиске формулы, которая будет учитывать, в первую очередь, украинские интересы.

      Никаких соглашений или компромиссов, которые помогут России получить контроль над Украиной. Нам нужно заботиться о росте нашего вооруженного потенциала и получить поддержку мощных союзников. Это и есть "Украинская формула мира". Именно о ней будем говорить с нашими партнерами во время Львовского Безопасностного Форума,
      – подчеркнула она.

      С 30 октября по 1 ноября во Львове уже в третий раз будет проходить Львовский Безопасностный Форум. В этом году в нем примут участие более 200 авторитетных экспертов и чиновников из более 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии.

      Среди нынешних спикеров – помощник Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Посол Таджани Илдем, политический советник министра иностранных дел Румынии Георг Магеру и директор Дипломатической академии Украины Сергей Корсунский.

      Напомним, главная тема нынешнего форума – "Россия в Европе – старые ошибки и новые вызовы".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Львова Украина – Россия Владимир Путин Оксана Сыроид Форум безопасности во Львове
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