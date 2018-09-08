M1 Music Awards – 4 Сезона: Тина Кароль стала певицей лета

Главный музыкальный телеканал страны М1 объявил лучших украинских артистов лета в рамках премии "M1 Music Awards. 4 Сезона". Победители в семи номинациях определяются по результатам рейтинга показа клипов на канале. Так, певицей лета стала украинская артистка Тина Кароль.

Телеканал М1 продолжает награждать лучших из лучших среди украинских артистов. Почетные ордена "M1 Music Awards. 4 сезона" в этом году находят своих владельцев каждый сезон.

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Интересно, что отдельную награду получит самый активный зритель телеканала. В этом сезоне им стала Юлия Дриняева.

Список победителей в номинациях M1 Music Awards 4 Сезона:

Хит лета: MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко

Клип лета: Время и Стекло — Е, Бой

Певец лета: ALEKSEEV

Певица лета: Тина Кароль

Группа лета: Mozgi

Проект лета: MONATIK & Надя Дорофеева — Глубоко

Прорыв лета: MARUV — Focus On Me