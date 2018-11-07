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      Made in Ukraine: украинский продукт чаще всего покупают в Европе

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      Покидая российские рынки, украинские предприниматели покоряют новые. Украине удалось выбиться в пятерку мировых экспортеров сливочного масла. Везут этот продукт не только в Европу, им смакуют даже в странах Африки и Азии.

      Надеть халат, бахилы и продезинфицировать руки – только так можно попасть на комбинат, где производят сливочное масло. Экскурсию для журналистов 24 канала провел директор, Владислав Кулинич, он качество продукта контролирует лично.

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      По его словам, при температурах уничтожаются болезнетворные бактерии и очищенное сырье идет на производство масла. Хотя комбинат и небольшой, однако производство соответствует всем Европейским требованиям, ведь 95% продукции идет на экспорт. А вот получить разрешение на продажу в страны ЕС, так называемый еврономер, не так уж и просто.

      Необходимо, чтобы предприятие соответствовало санитарному состоянию, уровню оборудования и уровню знаний персонала. Это их ответственность, а для вего этого проводились специальные обучения. Для всего этого проводились обучения и проходили аудиты международных компаний,
      – ответил директор предприятия-экспортера сливочного масла.

      Однако директор отмечает, усилия того стоят, ведь открыли предприятию рынки Европы. Пока только их комбинат ежегодно продает за рубеж две тысячи тонн сливочного масла. В целом за январь-август текущего года Украина экспортировала 21 с половиной тысячи тонн. Кстати с начала этого года масло – единственный продукт среди молочных, экспорт которого вырос почти на 16%.

      Експорт вершкового масла
      Экспорт сливочного масла

      В 2016 году Украина экспортировала сливочного масла на 2,6 миллиона долларов. в 2017-м – уже почти 14 (13,7 миллиона долларов), а за первое полугодие 2018-го – в 7,6 миллионов долларов. Хотя еще совсем недавно украинского молокопродукта на европейском рынке точно не ждали.

      Причин успеха несколько. Во-первых, нишу освободили белорусы, ведь последние три года масло продают, в основном, в Россию. Но основной стимул – это, конечно, Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Только в этом году без пошлин наши предприятия могут экспортировать более полутора тысяч тонн масла.

      Квоты обычно используют быстро, и продают в десять раз больше продукции. Потому что даже с пошлиной бизнес, говорят, выгодный. Тем не менее, на Европе производители масла не останавливаются.

      Такие перспективы сейчас есть только у крупных предприятий. Ведь малому или среднему бизнесу попасть на международный рынок очень трудно. Поэтому эксперты советуют кооперироваться.

      Маленькому производителю трудно, встает вопрос стандантерелизации и сертификации на продукцию. На глобальные рынки легче выйти крупным компаниям, если мы говорим про малые предприятия и даже микро-предприятия, куда мы предлагаем включать фермерские хозяйства, то здесь выходом является кооперация,
      – ответила заместитель генерального директора Украинской аграрной конфедерации Наталья Зарицкая.

      Так сделал и этот комбинат: объединился с пятью мощными предприятиями. Крупнейшее украинское масло подходит жителям Нидерландов, Франции и Болгарии, за пределами Европы – Турция и Канада, покупают и соседи-молдаване.

      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины исследования Финансы Экспорт Европа
      Источник: 24 канал
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      Новости за 7 ноября
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