Мадонна поделилась редким фото со всеми детьми

Знаменитая певица Мадонна поделилась с поклонниками редким кадром, на котором изображены все ее дети.

Снимок был сделан в Малави – страна на юго-востоке Африки, откуда у Мадонны четверо усыновленных детей. Также у звезды есть двое биологических детей – 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко. Впервые за все время Мадонна выложила семейное фото в полном составе.

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Допис, поширений Madonna (@madonna) 16 Лип 2018 р. о 9:02 PDT

В Малави знаменитость посетила детский хирургический центр "Мерси-Джеймс", который открыла год назад и назвала в честь ее усыновленного дочери.

"Древо жизни ... Хирургический центр Мерси Джеймс. Год после открытия", – подписала фото Мадонна.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 16 Лип 2018 р. о 7:15 PDT