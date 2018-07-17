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Мадонна поделилась редким фото со всеми детьми

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Мадонна с дочерьми
Мадонна с дочерьми / Фото из Іnstagram

Знаменитая певица Мадонна поделилась с поклонниками редким кадром, на котором изображены все ее дети.

Снимок был сделан в Малави – страна на юго-востоке Африки, откуда у Мадонны четверо усыновленных детей. Также у звезды есть двое биологических детей – 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко. Впервые за все время Мадонна выложила семейное фото в полном составе.

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

В Малави знаменитость посетила детский хирургический центр "Мерси-Джеймс", который открыла год назад и назвала в честь ее усыновленного дочери.

"Древо жизни ... Хирургический центр Мерси Джеймс. Год после открытия", – подписала фото Мадонна.

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Теги: LifeStyle Мадонна
Источник: 24 Канал
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