Магазин одежды показал настоящих моделей с растяжками: фото

Британский интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Boohoo опубликовал фото моделей с растяжками без ретуши.

Одна из моделей демонстрировала купальник желтого цвета, а на ее ягодицах и ногах были заметны растяжки. Таким образом Boohoo решил напомнить о проблеме завышенных стандартов красоты.

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Пользователей сети приятно поразили такие фото, много юзеров писали слова восхищения.

"Я не единственная, кто думает, что это совершенно удивительно, что Boohoo не убрали у моделей "недостатки". Демонстрируя моделей с растяжками, вы показываете молодым девушкам, что внешность никогда не должна быть изменена или скрыта, чтобы угодить другим", – написала одна из пользовательниц.

Can’t be the only one that thinks it’s absolutely amazing that boohoo haven’t airbrushed out their models “flaws.” Embracing the girls stretch marks and showing young girls that your appearance should never be changed or hidden away to please others.. aw I love pic.twitter.com/t4EQWPs5u7 — L A U R E N (@lcrawford_1) 7 червня 2018 р.

goodnight to everyone especially boohoo for leaving stretch marks visible on their models i’m LIVING FOR THIS pic.twitter.com/cbY5VveaKj — (@xobananas) 5 березня 2018 р.