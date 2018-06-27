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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Красота

Магазин одежды показал настоящих моделей с растяжками: фото

313 Читати новину українською
Модели с растяжками снялись в купальниках
Модели с растяжками снялись в купальниках

Британский интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Boohoo опубликовал фото моделей с растяжками без ретуши.

Одна из моделей демонстрировала купальник желтого цвета, а на ее ягодицах и ногах были заметны растяжки. Таким образом Boohoo решил напомнить о проблеме завышенных стандартов красоты.

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Вы поддерживаете такую инициативу модного магазина одежды?

Пользователей сети приятно поразили такие фото, много юзеров писали слова восхищения.

"Я не единственная, кто думает, что это совершенно удивительно, что Boohoo не убрали у моделей "недостатки". Демонстрируя моделей с растяжками, вы показываете молодым девушкам, что внешность никогда не должна быть изменена или скрыта, чтобы угодить другим", – написала одна из пользовательниц.

 

Теги: LifeStyle Мода Красота
Источник: 24 Канал
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