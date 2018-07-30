Магнитные бури в августе: когда метеозависимым ожидать "удара"
Магнитные бури в августе 2018 года прогнозируют на конец месяца. Метеозависимые люди могут чувствовать два магнитных колебания, а 20 августа – магнитную бурю.
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Согласно данным ученых, 17 и 21 августа ожидаются магнитные колебания, а 20 августа, в понедельник, магнитная буря достигнет уровня G1.
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В пресс-службе Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований США отмечают, что кроме 17 и 21 августа также возможны незначительные магнитные возмущения 6 августа.
Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно. Следует не перерабатывать, избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок. Также обратите внимание на питание – оно должно быть сбалансированным, и проводите больше времени на свежем воздухе.
Также стоит во время магнитных бурь отказаться от вредных привычек, жестких диет, жирной, копченой и острой пищи.
Магнитные бури в августе: график
Добавим, уже 11 августа земляне увидят очередное солнечное затмение, которое станет третьим явлением так называемого коридора затмений, которое имеет незаурядный влияние на организм человека.
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