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Магнитные бури в августе: когда метеозависимым ожидать "удара"

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Магнитные бури в августе 2018
Магнитные бури в августе 2018 / 24 Канал

Магнитные бури в августе 2018 года прогнозируют на конец месяца. Метеозависимые люди могут чувствовать два магнитных колебания, а 20 августа – магнитную бурю.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно данным ученых, 17 и 21 августа ожидаются магнитные колебания, а 20 августа, в понедельник, магнитная буря достигнет уровня G1.

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В пресс-службе Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований США отмечают, что кроме 17 и 21 августа также возможны незначительные магнитные возмущения 6 августа.

Облегчить самочувствие во время магнитных бурь можно. Следует не перерабатывать, избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок. Также обратите внимание на питание – оно должно быть сбалансированным, и проводите больше времени на свежем воздухе.

Также стоит во время магнитных бурь отказаться от вредных привычек, жестких диет, жирной, копченой и острой пищи.

Магнітні бурі у серпні: графікМагнитные бури в августе: график

Добавим, уже 11 августа земляне увидят очередное солнечное затмение, которое станет третьим явлением так называемого коридора затмений, которое имеет незаурядный влияние на организм человека.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Солнце Магнитные бури
Источник: 24 Канал
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