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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Майки Гарсия назвал свое главное преимущество над Ломаченко

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Майки Гарсия
Майки Гарсия

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия (38-0, 30 КО) оценил свои шансы против украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 KO).

Сам бой вряд ли состоится в 2018 году, ведь Ломаченко восстанавливается после травмы плеча и операции. К тренировкам украинец сможет вернуться только осенью.

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Ломаченко получил травму в бою против Хорхе Линареса, в котором украинец завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA. В отличие от многих других, Гарсию не впечатлила последняя победа Ломаченко.

"Я вижу талант у Ломаченко. Но я не могу его отметить за победу в боях против Ридонго, Сосы или Марриаги", – заявил Майки Гарсия.

Гарсия рассматривает Ломченко как талантливого бойца, но он не верит, что двукратный победитель Олимпийских игр сможет доминировать в легком весе (до 61,2 кг), куда поднялся из второго полулегкого веса (до 59,0 кг)

"У меня лучшие боксерские способности, чем у Хорхе Линареса. У меня лучшая сила. И это то, в чем я лучше Ломаченко", – заявил Гарсия.

Теги: Василий Ломаченко Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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