"Макотрейдінг" призывает новое руководство таможенной службы остановить коррупцию в Одессе

Заместитель директора компании "Макотрейдинг" Виктория Пикшрене заявила, что контейнеры компании с тканями простаивают на таможенном терминале в Одессе, а оформление груза сознательно тормозится чиновниками.

"По нашей информации, на сегодняшний день руководство Одесской таможни лоббирует интересы по таможенному оформлению определенных брокеров, которые работают на Одесской таможне. Один из этих фактов очень хорошо просматривается по работе в оформлении тканей. Примерно 90-95% рынка тканей, которые импортируются в Украину, оформляются на одном и том же таможенном терминале №1 таможенный пост "Черноморский"... Мы бы хотели, чтобы новое руководство таможни нас услышало, обратило на это внимание, и провело служебное расследование. Как участникам рынка, нам не интересно, чтобы руководство таможни лоббировало интересы отдельных брокеров, все должны работать согласно таможенному кодексу, - сообщила Пикшрене.



Она также добавила, что в случае отсутствия реакции со стороны таможенной службы по истечению отведенного законом срока, компания будет обращаться в Госбюро расследований с просьбой инициировать проверку.



"Я считаю, что руководитель Одесской таможни Передерий Владимир Всеволодович не может не замечать, что у него на одном терминале вся ткань, которая приходит в Одессу, оформляется на одном посту. То есть это нужно или не заниматься своей таможней или быть в этом заинтересованным. По информации, которая распространена в этой сфере, руководитель Одесской таможни в этом заинтересован, поэтому он и лоббирует оформление одним брокерам, при этом давит на других брокеров", - добавила представитель компании.

В частности, по ее словам, любой брокер, который обслуживает клиента по предоставлению услуг импорта тканей, попадет под определенное давление со стороны таможни, которое проявляется в досмотрах груза, отборе образцов и других видах проверок.



"Это все делается с целью того, чтобы сроки оформления тканей были затянуты, чтоб брокер предоставлял некачественный сервис, чтобы попадал на дополнительные расходы, чтобы ему не интересно было брать в оформление именно эту группу товаров", - сообщила Пикшрене, добавив, что задержка грузов может длиться от двух до четырех недель, которая также приводит к порче тканей, потере надлежащего товарного вида и неудовлетворенности уровнем сервиса брокерских услуг со стороны клиента.



По ее словам, в этом случае клиент перейдет на обслуживание к другому брокеру, у которого таможенное оформление грузов происходит значительно быстрее.



"В этом и есть вся суть лоббирования интересов одного брокера, чтобы клиенты оформляли груз только через него. Мало того, что клиенты получают свой контейнер через четыре недели, а не через 4 часа, как это предусмотрено в таможенном кодексе, так еще возникают дополнительные расходы – простой машины стоит в среднем 40 долл за сутки, который начинает взиматься со второго дня", - сообщила она.

По ее словам, в совокупности дополнительные расходы за простой, работу грузчиков другие расходы получаются от 500 до 1000 долл. на один контейнер, тогда как в среднем эти услуги на рынке Украине стоят 100 долл.



Кроме того, Пикшрене сообщила о том, что при прибытии тканей на терминал подается временная декларация, по которой отбираются образцы для лаборатории, которая дает заключение, на основании которого будет установлена определенная ставка пошлины для оформления данного вида груза – 0%, 5% или 8%, а дальше имеет место быть коррупционная схема, при которой бюджет недополучает до 1000 долл. с каждого оформленного контейнера.