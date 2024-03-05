Днем 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон обратился к лидерам стран Европы. Он отметил, что по состоянию на сейчас не время "быть трусами".

Российский публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что центральная идея французской политической элиты всегда работала в пользу России. Однако сейчас она начала работать в пользу Украины.

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Европе не время быть трусами

Французский лидер во вторник, 5 марта, заявил, что сейчас союзникам Украины пора активизироваться.

Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом,

– подчеркнул Макрон.

Вспоминая о вторжении России в Украину, он сказал, что Франция и Чехия "прекрасно понимают, что война снова продолжается на нашей земле (в Европе – 24 Канал)".

По его словам, некоторые государства, которые стали безудержными, с каждым днем усиливают угрозу нападения.

Глава Франции добавил, что Европе придется "отвечать истории и мужеству, которого она требует". Однако никаких деталей относительно этого заявления указано не было.

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