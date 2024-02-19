Личное демонстративное убийство, – политолог о смерти российского пилота Кузьминова
В Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. В августе 2023 года при содействии ГУР МО он перегнал вертолет Ми-8 из России в Украину. Эта операция известна под кодовым названием "Синица".
Если анализировать эту ситуацию в целом, то она играет на руку российской информационной машине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что смерть пилота могут использовать оккупанты, чтобы пугать этим других бойцов.
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Что могло произойти с пилотом
В понимании россиян Максим Кузьминов якобы перешел на сторону врага, он "предал" военнослужащих, с которыми служил. Теперь его расстреляли, поэтому для оккупантов это может выглядеть как восстановление справедливости. Сейчас мы не обладаем достаточной информацией, а знаем только о том, что человека, вероятно, ликвидировали.
Пишут о том, что он гражданин Украины, то, наверное, Кузьминов получил гражданство. Он имел возможность покинуть территорию нашего государства, поселиться в Испании,
– отметил политолог.
Далее могли вмешаться российские спецслужбы, отдельные отряды, которые системно работают для того, чтобы выявить людей, якобы изменивших присяге. Они могли идентифицировать его, определить местонахождение, а дальше остается – причинение смерти.
Если верить сообщениям о 12 выстрелах, которые были осуществлены, а также о том, что его потом переехали машиной – все это говорит о личном, демонстрационном убийстве, а не убийстве из-за каких-то бытовых обстоятельств,
– предположил Андрей Вигиринский.
Он добавил, что это может быть своеобразным напоминание для российских бойцов не переходить на сторону Украины, ведь их якобы могут найти в любом уголке мира. Поэтому, кроме мести, мы видим так называемый "воспитательный процесс" для других оккупантов.
Также говорят о другой версии с прикрытием. То есть, чтобы сформировать образ умышленного убийства, а потом иметь возможность, например, изменить внешний вид, место жительства и отправиться в другую страну или даже континент,
– сказал политолог.
Такую версию нельзя отвергать, но вопрос в том, будут ли ее публично расследовать. Однако, факты, которые уже известны, что якобы автомобиль, переехавший пилота, нашли сожженным, – свидетельствует о спланированности, а не о случайном убийстве.
"Ну, а дальше вопрос остается открытым – кто мог реализовать такое преступление на территории страны Европейского Союза. Это могли сделать бандитские формирования из разных стран, необязательно подразделения России, ведь наемных убийц хватает по всему миру", – подчеркнул Вигиринский.
Что известно о российском пилоте Максиме Кузьминове
- Главное управление разведки в течение 6 месяцев готовило операцию по переманиванию на территорию Украины вертолета Ми-8. За его бортом был 28-летний российский пилот, который согласился угнать вертолет и перевести в Украину. Воздушное судно село на Харьковщине в августе 2023 года.
- Кроме вертолета, наша страна тогда получила ценную информацию, а также детали к самолетам. Двое других россиян, которые находились на борту, не знали куда летят. В результате операции их пришлось ликвидировать. Семью Максима Кузьминова заблаговременно перевезли из России в Украину.
- Впоследствии пилот дал несколько интервью, в которых рассказал, что осуждает действия России, а войну считает геноцидом против украинцев. Он отметил, что с момента полномасштабного вторжения погибли 15 – 20 пилотов, которых он знал. Кузьминов добавил, что среди его знакомых были летчики, которые отказывались выполнять преступные приказы, но их сразу задерживали правоохранители.
- В октябре 2023 года пропагандистские СМИ написали, что главное разведывательное управление России якобы имеет приказ ликвидировать Максима Кузьминова. Оккупанты называли его "предателем" и говорили, что "до суда он не доживет".
- О смерти пилота стало известно 19 февраля. Он якобы был застрелен 12 выстрелами в Испании. Затем его переехала машина убийц. В ГУР лишь подтвердили факт смерти Кузьминова.