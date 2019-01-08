"Малага" официально презентует Селезнева 9 января, – СМИ

Официальная презентация украинского футболиста Евгения Селезнева в "Малаге" должна состояться в среду, 9 января.

На тренировке Селезнева не было. Ожидается, что официальное представление состоится после занятия в среду. Об этом сообщает Merchan En Directo.

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Отметим, что украинский форвард не может остаться в "Акхисаре" из-за открытого конфликта с главным тренером команды. В текущем сезоне он провел 12 матчей и забил 4 мяча.

"Малага" выступает в испанской Сегунде и после 20 туров занимает 4 место, уступая три очка лидирующей "Гранаде".

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