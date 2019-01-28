Свитолина и Ястремская отказались выступать за сборную Украины на Кубкк Федерации

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Читайте также: Ястремская впервые попала в топ-50 рейтинга WTA, Цуренко и Свитолина сохранили позиции

Об участии теннисисток в матчах первой группы Евро-Африканской зоны было договорено заранее, однако ни Свитолина, ни Ястремская не сыграют в Польше. Причиной являются новые финансовые условия, которые выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

"Все игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации", – сообщили в ФТУ.

Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины,

– говорится в заявлении ФТУ.

Таким образом, за сборную Украины выступят Леся Цуренко, Марта Костюк и Надежда Киченок, а Свитолину и Ястремскую заменит Екатерина Козлова.

Матчи группы В в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации пройдут с 6 по 9 февраля в городе Зелена Гура.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram