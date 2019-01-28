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      Свитолина и Ястремская отказались выступать за сборную Украины на Кубкк Федерации

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      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / Фото из открытых источников

      Первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре.

      Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

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      Об участии теннисисток в матчах первой группы Евро-Африканской зоны было договорено заранее, однако ни Свитолина, ни Ястремская не сыграют в Польше. Причиной являются новые финансовые условия, которые выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

      "Все игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известен игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации", – сообщили в ФТУ.

      Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины,
      – говорится в заявлении ФТУ.

      Таким образом, за сборную Украины выступят Леся Цуренко, Марта Костюк и Надежда Киченок, а Свитолину и Ястремскую заменит Екатерина Козлова.

      Матчи группы В в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации пройдут с 6 по 9 февраля в городе Зелена Гура.

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      Теги: Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина Награды Марта Костюк Леся Цуренко Теннис
      Источник: 24 Канал
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