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Малиновский в который раз феерит голом в чемпионате Бельгии: видео

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Руслан Малиновский снова забивает гол за "Генк"
Руслан Малиновский снова забивает гол за "Генк"

Украинец Руслан Малиновский помог "Генку" победить "Локерен" в чемпионате Бельгии.

"Генк" на выезде обыграл "Локерен" со счетом 4:0, а Малиновский принял участие в трех голевых эпизодах. На 3 минуте игрок сборной Украины ассистировал Алехандро Посуэло, а на 16 минуте уже сам удвоил счет ударом со штрафного. Уже в концовке поединка Руслан отдал еще один ассист, установив окончательный счет матча.

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Отметим, что с учетом товарищеских матчей в межсезонье, Малиновский забивает голы уже в четырех играх подряд.

Напомним, что в предыдущем матче украинец отличился за "Генк" забитым голом, и тогда ему тоже удался красивый удар со штрафного.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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