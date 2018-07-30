Малиновский в который раз феерит голом в чемпионате Бельгии: видео

Украинец Руслан Малиновский помог "Генку" победить "Локерен" в чемпионате Бельгии.

"Генк" на выезде обыграл "Локерен" со счетом 4:0, а Малиновский принял участие в трех голевых эпизодах. На 3 минуте игрок сборной Украины ассистировал Алехандро Посуэло, а на 16 минуте уже сам удвоил счет ударом со штрафного. Уже в концовке поединка Руслан отдал еще один ассист, установив окончательный счет матча.

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Отметим, что с учетом товарищеских матчей в межсезонье, Малиновский забивает голы уже в четырех играх подряд.

Напомним, что в предыдущем матче украинец отличился за "Генк" забитым голом, и тогда ему тоже удался красивый удар со штрафного.

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