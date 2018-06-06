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Малышам Криштиану Роналду – 1 год: как прошло празднование без футболиста

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Роналду и Джорджина Родригес с детьми
Роналду и Джорджина Родригес с детьми / Instagram / @cristiano

Вчера, 5 июня, двое самых маленьких детей футболиста Криштиану Ронарду – двойняшки Ева и Матео – отметили свой первый день рождения. На детскую вечеринку пришли родственники и друзья семьи, однако самого Криштиану на праздновании не было.

Двое малышей, которые родились от суррогатной матери, получили много подарков от своих родных. Большая семейная вечеринка удалась на славу, однако самого отца на дне рождении не было, – сейчас он тренируется накануне матча в рамках Чемпионата мира в России.

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Его возлюбленная и мать четвертого ребенка – Джорджина Родригес, оставила трогательное поздравление с первым днем рождения детей и обратилась к своему возлюбленному Криштиану:

Поздравляем нашу любовь – Еву и Матео. Вы – совершенство и благословение, а мы самые счастливые родители в мире. Сегодня рядом не было папы, который готовится к Чемпионату мира. Криштиану, мы любим тебя! Спасибо всем друзьям и членам семьи, которые были с нами в этот особенный день!
– говорится в эмоциональном сообщении на странице Джорджины.

 

Стоит напомнить, что в июне прошлого года Криштиану Роналду также не смог увидеть своих детей в день рождения. Тогда он принимал участие в Кубке Конфедераций, который также проходил в России. После проигрыша его команды в матче с Чили он объявил, что покидает турнир, чтобы увидеть новорожденных двойняшек.

 

У футболиста уже есть один подрастающий сын Криштиану-младший тоже от суррогатной матери, а также дочь Алана от любимой Джорджины Родригес, которая родила осенью прошлого года.

Теги: LifeStyle Дети
Источник: 24 Канал
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