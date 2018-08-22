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"Малышка на миллион долларов" Хилари Суонк вышла замуж за бизнесмена: первые фото церемонии

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Хилари Суонк вышла замуж
Хилари Суонк вышла замуж / Vogue

Голливудская актриса Хилари Суонк, сыгравшая главные роли в фильмах "Малышка на миллион" и "P.S. Я люблю тебя", вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Филипп Шнайдер.

По информации Vogue, церемония свадьбы состоялась в национальном парке Калифорнии – Редвуд. Сначала Хилари Суонк и Филипп Шнайдер обменялись клятвами среди 800-летних деревьев, после чего пригласили гостей на праздничный ужин.

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Это было невероятно! Иначе я никак не могу описать это событие. Я безумно счастлива, ведь я вышла замуж за мужчину своей мечты и провела этот важный для нас день в окружении людей, которых мы оба любим,
– поделилась Хилари Суонк.

Звездная невеста выбрала роскошное платье от бренда Elie Saab. Потрясающее свадебное платье для Хилари Суонк шили 150 часов, а над созданием платья работали 7 профессиональных портных. Кроме этого, ливанский дизайнер потратил 25 метров французского кружева, 8 метров шелкового шифона и 6 метров органзы. В таком чрезвычайном платье Хилари Суонк выглядела невероятно.


Хилари Суонк: свадебное платье


Хилари Суонк вышла замуж

"Я уже давно люблю изделия Eliie Saab и в восторге, что они сделали для меня платье", – рассказала Хилари Суонк.

Стоит отметить, что актриса организовала свадьбу в лесном стиле, а торжественный ужин состоялся в украшенном деревянном амбаре. Впоследствии звезда сменила роскошное платье на приталенное платье для вечеринки.


Хилари Суонк


Свадебная церемония


Свадебная обувь Хилари Суонк


Гости свадьбы


Церемония бракосочетания Хилари Суонк


Первый поцелуй молодоженов


Влюбленная Хилари Суонк


Первый танец


Свадебный торт Хилари Суонк

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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