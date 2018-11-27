Мама Ломаченко: Мой сын особенный? Нет

Мама чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Татьяна не считает, что ее сын особенный.

Татьяна Ломаченко поделилась воспоминаниями из детства боксера, а также рассказала о его воспитании.

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Я считаю, что это все заслуга отца, Анатолия Николаевича, потому что он верил в сына и все получилось. Честно говоря, я не думала, что так будет. В выходные дни они тренировались на стадионе и я не мешала этому. А когда Василий стал чемпионом на Олимпийский играх в Пекине и привез домой первую золотую медаль, пришлось поверить, что такое возможно. Василий особенный? Нет,

– цитирует Татьяну Ломаченко Bessarabiainform.com.

Напомним, что Ломаченко проведет бой против Хосе Педраса 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

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