12:44
27 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Россияне выбивают из Трампа долги. Рогозин собрался на Луну
      Вєсті Кремля
      21:42, 26 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, 26 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Мама Ломаченко: Мой сын особенный? Нет

      137 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко

      Мама чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Татьяна не считает, что ее сын особенный.

      Татьяна Ломаченко поделилась воспоминаниями из детства боксера, а также рассказала о его воспитании.

      Читайте также: Российский боксер помогает Ломаченко готовиться к бою с Педрасой: видео

      Я считаю, что это все заслуга отца, Анатолия Николаевича, потому что он верил в сына и все получилось. Честно говоря, я не думала, что так будет. В выходные дни они тренировались на стадионе и я не мешала этому. А когда Василий стал чемпионом на Олимпийский играх в Пекине и привез домой первую золотую медаль, пришлось поверить, что такое возможно. Василий особенный? Нет,
      – цитирует Татьяну Ломаченко Bessarabiainform.com.

      Напомним, что Ломаченко проведет бой против Хосе Педраса 8 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBO.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      сегодня , 12:04 Верховная Рада представляет угрозу национальной безопасности Украины: итоги 26 ноября
      Блог Медіа 4893
      Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
      сегодня , 11:05 Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
      Олена Булан 2892
      Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      сегодня , 10:40 Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі
      Олексій Чибісов 5794
      Чому Росія розпочала військову агресію в Азовському морі: відповідь українського адмірала
      сегодня , 08:00 Чому Росія розпочала військову агресію в Азовському морі: відповідь українського адмірала
      Віталій Дейнега 3181
      Битва проросійських павуків у банці української політики: хто крайній в черзі здати Україну
      сегодня , 07:02 Битва проросійських павуків у банці української політики: хто крайній в черзі здати Україну
      Віталій Дейнега 1242
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      В Лондоне на открытие Олимпийских игр собираются толпы людей
       27 июля 2012 , 19:00
      NBA: "Лос-Анджелес Клипперс" одержали шестую подряд победу
       17 апреля 2013 , 15:26
      За победу над словаками сборная Украины могла получить 300 тысяч долларов
       9 сентября 2014 , 14:44
      Запорожцы снова демонстрируют характер. "Металлург" З - "Волынь" - 1:1
       10 апреля 2015 , 22:10
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук