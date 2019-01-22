"Мамины сыночки" и "папины дочки" имеют более здоровую психику, чем их сверстники

Если ребенок привязан к родителям противоположного пола - он на 45% меньше подвержен психическим заболеваниям, чем его сверстники.

Об этом говорится в результатах исследования ученых из Университета Линкольна в Великобритании.

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В исследовании приняли участие 10 929 семей с подростками 16-18 лет. Дети заполняли специальный опросник, позволяющий определить, есть ли у них психические заболевания или склонность к ним. Также они рассказали ученым, с кем из родителей у них более доверительные отношения.

Оказалось, что если с 9 до 14 лет мальчик был больше привязан к матери, а девочка к отцу, они меньше других детей склонны к гиперактивности, нервным срывам и другим психическим проблемам. Кроме того, у них гораздо лучше отношения со сверстниками.



Привязанность к родителям полезна для детей

Специалисты считают, что доверительные отношения с родителем противоположного пола укрепляют самооценку детей. Выяснилось также, что мальчики чувствуют себя лучше, когда родители женаты. Девочкам важен не сам брак, а просто хорошие отношения между родителями.

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