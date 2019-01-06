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      "Манчестер Юнайтед" одержал пятую подряд победу

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      Тренер команды Оле-Гуннар Сульшер
      Тренер команды Оле-Гуннар Сульшер / Фото из свободных источников

      5 января "Манчестер Юнайтед" победил в матче третьего раунда Кубка Англии и победил "Рединг" со счетом 2:0.

      С новым тренером команда уже забыла о поражениях.

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      Преемник Жозе Моуринью Оле-Гуннар Сульшер получил пятую подряд победу во главе "красных дьяволов".

      В середине первого тайма Хуана Мату сбили в штрафной площадке. После совещания с видеоасистентом рефери таки указал на точку. Выполнил приговор сам пострадавший, разведя мяч и голкипера по разным углам.

      Хуан Мата
      Хуан Мата

      В компенсированное к первому тайму время Ромелу Лукаку установил окончательные цифры на табло.

      Ромелу Лукаку
      Ромелу Лукаку

      С таким же счетом 2:0 в следующий раунд прошла команда "Челси". Победу лондонцам в поединке против "Ноттингема" принес Мората, который оформил дубль.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 канал
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