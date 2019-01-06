"Манчестер Юнайтед" одержал пятую подряд победу

5 января "Манчестер Юнайтед" победил в матче третьего раунда Кубка Англии и победил "Рединг" со счетом 2:0.

С новым тренером команда уже забыла о поражениях.

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Преемник Жозе Моуринью Оле-Гуннар Сульшер получил пятую подряд победу во главе "красных дьяволов".

В середине первого тайма Хуана Мату сбили в штрафной площадке. После совещания с видеоасистентом рефери таки указал на точку. Выполнил приговор сам пострадавший, разведя мяч и голкипера по разным углам.



Хуан Мата

В компенсированное к первому тайму время Ромелу Лукаку установил окончательные цифры на табло.



Ромелу Лукаку

С таким же счетом 2:0 в следующий раунд прошла команда "Челси". Победу лондонцам в поединке против "Ноттингема" принес Мората, который оформил дубль.

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