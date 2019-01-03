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      Манчестер Сити – Ливерпуль: где смотреть матч чемпионата Англии

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      Манчестер Сити - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ
      Манчестер Сити – Ливерпуль: где смотреть матч чемпионата Англии / kicker.de

      В 8 туре чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли в безголевую ничью. На этот раз подопечным Пепа Гвардиола как никогда нужна победа. Посмотреть один из ключевых матчей сезона в АПЛ можно будет на украинском телевидении.

      Матчи чемпионата Англии в Украине официально транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и покажут в прямом эфире матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль". Игра лидеров АПЛ 3 января начнется в 22:00, начало трансляции на телеканале "Футбол 1" – в 21:45.

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      Смотреть онлайн матч "МанСити" – "Ливерпуль" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Трансляция начнется в 22:00. Кроме того, на сайте можно будет почти сразу посмотреть повторы голов и опасных моментов противостояния. Но стоит заметить, что доступ к трансляции платный. За 24-часовой доступ придется заплатить 39 гривен, в то время как месячный абонемент обойдется в 69 гривен. Но для этого следует зарегистрироваться на сайте.

      Обзор матча и видео голов "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" будет на сайте 24 канала по окончании игры.

      Напомним, после 20 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" идет на первом месте (54 очка). "МанСити" отстает от соперников на 7 очков и занимает вторую позицию.

      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити ФК Ливерпуль
      Источник: 24 Канал
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