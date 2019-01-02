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      Манчестер Сити – Ливерпуль: прогноз букмекеров

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      Манчестер Сити - Ливерпуль: прогноз букмекеров
      Манчестер Сити – Ливерпуль: прогноз букмекеров / twitter.com

      В 21 туре чемпионата Англии состоится один из главных матчей сезона. "Манчестер Сити", который серьезно отстал от "Ливерпуля" в турнирной таблице, постарается наверстать упущенное. Букмекеры же оценили шансы команд на победу в матче.

      Последняя игра на "Этихад" в рамках АПЛ между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" завершилась разгромной победой хозяев 5:0, хотя тогда "мерсисайдцы" играли в меньшинстве. Сейчас для команды Пепа Гвардиолы чрезвычайно важно победить, чтобы сократить отставание в турнирной таблице.

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      Букмекеры считают, что именно хозяева являются фаворитами встречи. "Фаворит спорт" дает на победу "горожан" коэффициент 2.05. Так же оценили шансы "Манчестер Сити" betfair и bet365. "Пари матч" оценил победу хозяев коэффициентом 2.07.

      "Ливерпуль" еще не знает горечи поражений в этом сезоне АПЛ. В последней игре подопечные Юргена Клоппа разгромили "Арсенал" и готовы продлить свою серию в Манчестере. "Фаворит спорт" дает на победу "Ливерпуля" коэффициент 3.55. В 3.45 оценивает шансы на успех гостей "Пари матч". betfair и bet365 дают на победу "Ливерпуля" одинаковый коэффициент – 3.50.

      Букмекеры почти не верят, что матч завершится ничьей. "Фаворит спорт" дает на такой исход коэффициент 3.65, а "Пари матч" 3.85. Наибольший коэффициент на ничью дают betfair и bet365 – 3.90.

      Напомним, что матч 21 тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" состоится 3-го января.

      Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль
      Источник: 24 Канал
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