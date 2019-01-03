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      "Манчестер Сити" в напряженном дерби одолел "Ливерпуль": видео голов

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      Манчестер Сити - Ливерпуль: обзор матча АПЛ
      Манчестер Сити – Ливерпуль: результат и видео голов / Special Foot

      "Манчестер Сити" дома принимал "Ливерпуль" в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги и в напряженной борьбе сильнее оказались "горожане".

      Манчестер Сити – Ливерпуль 2:1
      Голі: Агуэро, 40, Сане, 72 – Фирмино, 64

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      На 17-й минуте поединка Мане мог выводить "Ливерпуль" вперед. После передачи Салаха сенегалец вышел один на один с Эдерсон, но попал в штангу.

      После этого защитник "горожан" Стоунз выбивал мяч из своей штрафной, но попал в голкипера, что едва не привело к голу. Мяч лишь на несколько миллиметров остался на линии ворот. Технология фиксации голов продемонстрировала невероятный фарт хозяев.

      Все же на 40-й минуте хозяева поля открыли счет в матче. Бернарду Силва с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, Агуэро первым касанием принял мяч, а вторым с острого угла мощно пробил над руками голкипера.

      Уже во втором тайме "мерсисайдцы" смогли сравнять счет в матче. Александр-Арнолд с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Робертсон сбросил мяч, и Фирмино точно пробил по пустым воротам – 1:1.

      Однако паритет в матче держался недолго. На 72-й минуте Сане установил окончательный счет в матче, когда слева ворвался в штрафную "Ливерпуля" и точно пробил в дальний угол – мяч от штанги влетел в сетку.

      Таким образом, "Манчестер Сити" удалось преодолеть своего крупнейшего конкурента в нынешнем розыгрыше АПЛ и сократить отставание до 4 очков.

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      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити ФК Ливерпуль
      Источник: 24 Канал
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