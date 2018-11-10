01:27
11 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, 10 ноября
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, 10 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

      32 Читати новину українською
      МанСити – МЮ прогноз букмекеров
      МанСити – МЮ прогноз букмекеров

      Главным матчкем выходных станет дерби Манчестера, где сойдутся два клуба из этого города – "Сити" примет "Юнайтед". Учитывая, что оба клуба находятся в статусе топ-команд, то поединок между ними обещает быть увлекательным. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу

      В этом матче явным фаворитом является именно "Сити". В William Hill на победу "горожан" выставили коэффициент 1,38. В то время как коэффициент на победу "Юнайтед" – 7,50. Ничья в матче – 5,00.

      Читайте также: "Шахтер" потерпел унизительное поражение от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

      Значительно более высокие коэффициенты на то, что в этом матче победит МЮ дают PariMatch и Marathon bet – 8,20. Однако у первых победа "Мансити" оценена коэффициентом 1,36, а ничья 5,50. Вторые же выставили показатели 1,40 и 5,35 соответственно.

      Относительно "Фаворит спорт", то у них победа "Манчестер Сити" имеет коэффициент 1,38, а победа "Манчестер Юнайтед" – 8,00. Ничья в манчестерском дерби – 5,25.

      Читайте также: "Манчестер Юнайтед" неожиданно победил "Ювентус" на выезде: видео голов

      Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 11 ноября. Начало матча в 18:30.

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 10 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Трамп и Макрон разругались из-за армии
      10 ноября , 22:26 Главные новости 10 ноября: псевдовыборы на Донбассе, Трамп и Макрон разругались из-за армии
      Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      10 ноября , 22:13 Усик – Беллью: онлайн боксерского поединка
      Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      10 ноября , 22:00 Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      Наталія Лебідь
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      10 ноября , 20:00 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька
      Де і чому найбільше поважають вчителів
      10 ноября , 19:00 Де і чому найбільше поважають вчителів
      Блог Медіа
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      FIA оставила в силе изменение технического регламента на 2013 год
       4 июня 2011 , 15:10
      Теннис: Каролин Вознякци не смогла защитить титул
       28 сентября 2011 , 18:27
      Голкипер "Динамо" рассказал о звездном новичке команды
       14 февраля 2015 , 13:38
      Известный украинский спортивный комментатор: Моего прапрадеда обменяли на 6 охотничьих собак
       9 февраля 2016 , 09:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук