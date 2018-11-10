Главным матчкем выходных станет дерби Манчестера, где сойдутся два клуба из этого города – "Сити" примет "Юнайтед". Учитывая, что оба клуба находятся в статусе топ-команд, то поединок между ними обещает быть увлекательным. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу

В этом матче явным фаворитом является именно "Сити". В William Hill на победу "горожан" выставили коэффициент 1,38. В то время как коэффициент на победу "Юнайтед" – 7,50. Ничья в матче – 5,00.

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Значительно более высокие коэффициенты на то, что в этом матче победит МЮ дают PariMatch и Marathon bet – 8,20. Однако у первых победа "Мансити" оценена коэффициентом 1,36, а ничья 5,50. Вторые же выставили показатели 1,40 и 5,35 соответственно.

Относительно "Фаворит спорт", то у них победа "Манчестер Сити" имеет коэффициент 1,38, а победа "Манчестер Юнайтед" – 8,00. Ничья в манчестерском дерби – 5,25.

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Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" состоится в воскресенье, 11 ноября. Начало матча в 18:30.