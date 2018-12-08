"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в чемпионате Англии

8 декабря состоялось противостояние между командами Хосепа Гвардиолы и "Челси".

Подопечные Маурицио Сарре дома уверенно разобрались с горожанами – 2:0.

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На последней минуте первого тайма в воротах Эдерсона расписался Нгола Канте. А удвоил преимущество Давид Луис на 78 минуте.

Поэтому Манчестер Сити потерял лидерство и пропустил на вершину турнирной таблицы Ливерпуль, который благодаря хет-трику Салаха разгромил Борнмут 4:0. В мерсисайдцев на один пункт больше.