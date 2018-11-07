В матче между "Манчестер Сити" и "Шахтером" хозяева поля вышли вперед уже на двенадцатой минуте.

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез обыграл на фланге Ракицкого и прострелил вдоль линии ворот. Исмаили не сумел перехватить мяч, и Давид Силва из-за спины Кривцова переправил мяч в ворота "Шахтера".

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Видео гола "МанСити" в ворота "Шахтера"

Давід Сілва відкриває рахунок уже на 13 хвилині матчу! Давід Сілва pic.twitter.com/rnnvQ99pM8 — Футбол 24 (@football24tv) 7 листопада 2018 р.

Удвоил счет "МанСити" с пенальти, которого не было. Стерлинг споткнулся об газон в штрафной "горняков", и уже скандальный арбитр Виктор Кашшаи (тот, который не засчитал гол сборной Украины в ворота Англии на Евро-2012) назначил пенальти. Удар с отметки реализовал Жезус.

Видео гола Жезуса с пенальти