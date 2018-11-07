Манчестер Сити – Шахтер: видео голов
В матче между "Манчестер Сити" и "Шахтером" хозяева поля вышли вперед уже на двенадцатой минуте.
Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез обыграл на фланге Ракицкого и прострелил вдоль линии ворот. Исмаили не сумел перехватить мяч, и Давид Силва из-за спины Кривцова переправил мяч в ворота "Шахтера".
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Видео гола "МанСити" в ворота "Шахтера"
Удвоил счет "МанСити" с пенальти, которого не было. Стерлинг споткнулся об газон в штрафной "горняков", и уже скандальный арбитр Виктор Кашшаи (тот, который не засчитал гол сборной Украины в ворота Англии на Евро-2012) назначил пенальти. Удар с отметки реализовал Жезус.
Видео гола Жезуса с пенальти
Источник: 24 Канал
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