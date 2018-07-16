Марадона прибыл в Брест, чтобы стать президентом местного "Динамо"

Диего Марадона прибыл в Брест, где станет президентом местного "Динамо".

Самолет аргентинца приземлился в понедельник, 16 июля, днем в аэропорту белорусского города. Диего не заходил в аэропорт, а сразу же сел в автомобиль, который отвез его в гостиницу. Там у него состоится пресс-конференция по случаю назначения, сообщает By.tribuna.com.

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Аргентинец пробудет в Беларуси сутки. За это время Марадона посетит матч брестского "Динамо" против "Шахтера".

Напомним, в составе "Динамо" Брест играют два украинца – Артем Милевский и Александр Нойок.