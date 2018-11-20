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      Марченко с боями пробился во второй круг на турнире в Италии

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      Марченко удачно стартовал на турнире АТР в Италии
      Марченко удачно стартовал на турнире АТР в Италии / Zik

      Украинский теннисист Илья Марченко сумел преодолеть первый круг турнира ATP Challenger Tour в Андрее (Италия) с призовым фондом в 43 тысячи евро.

      Наш теннисист по итогу трех сетов обыграл хозяина соревнований Янника Зиннера – 4:6, 6:2, 6:4.

      В первой партии Илья дважды проиграл свою подачу и смог ответить только одним брейком. Во втором сете украинцу удалось дважды выиграть подачу соперника. Это и позволило Илье убедительно победить 6:2.

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      В седьмом гейме заключительной партии Илья снова уверенно сыграл на приеме и не оставил шансов сопернику на подаче – 6:4 за украинцем.

      Отметим, что во втором раунде Марченко встретится с победителем пары Тобиас Симон (Германия) – Лоренцо Сонего (Италия).

       

      Теги: Спорт Теннис
      Источник: 24 Канал
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