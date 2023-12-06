Накапливают технику в одном месте: какова новая тактика движения оккупантов

Захватчики используют Мариуполь как большую базу для подготовки солдат и доукомплектования войск, так и как логистическую точку для перекидывания своих сил. Уже второй день там фиксируют перекидывание танков.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что об этом рассказывают местные. Однако, вероятнее всего, речь идет о гусеничной технике, ведь людям иногда сложно идентифицировать вооружение.

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"Перемещается из Новоазовского района через Мариупольский район. Через наши поселки – Широкино, Гранитное. Едет в направлении Волновахи и Угледара. Перемещается ночью", – сказал Андрющенко.

Оккупанты перекидывают технику полями и в темное время суток. А днем враг прячет её в лесополосах. Ночью техника едет под прикрытием ПВО.

Много техники в одном направлении

Наблюдая за перемещением российских войск в последние недели, можно предположить, что оккупанты пытаются создать еще одну потенциальную точку напряжения на Донецком направлении.

"Не только Марьинка, Авдеевка. Вполне возможно, что в ближайшее время будем наблюдать какие-то попытки атаковать в районе Угледара", – предположил советник городского головы Мариуполя.

Все потому, что оккупанты перемещают много техники именно в том направлении. Однако, возможно, враг просто перекидывает свою технику из-под Волновахи под Марьинку.

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Новая тактика

Россияне пытаются маскировать перевозку своих боеприпасов. Поэтому для этого они используются не грузовики, а легковые гражданские автомобили.

Враг на территории Мариуполя и района открыл ряд полигонов. В то же время, возле них нет больших складов боеприпасов. Однако для тренировки оккупантов все равно они нужны. Поэтому захватчики берут гражданский автомобиль, обычный прицеп и грузят туда боекомплект. Так сложнее фиксировать перевозку боеприпасов.

Отслеживаем в первую очередь грузовики, груженые. От газели к любым. А чтобы гражданский малый транспорт – это недавно они начали применять такую тактику,

– отметил Петр Андрющенко.

Такую тактику враг может применять не только в Мариуполе, но в целом на временно оккупированных территориях.

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