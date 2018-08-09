"Мариуполь" уступил "Бордо" в домашнем матче Лиги Европы

"Мариуполь" в Лиге Европы в матче против французского "Бордо" уступил со счетом 1:3.

Матч начался под прессингом "Бордо", но футболистам "Мариуполя" первым удалось открыть счет в матче. Дава с навеса Тищенко поборолся и смог сбросить под удар Мишньову, который с линии штрафной в падении пробил точно в девятку.

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Сравнять счет французы смогли уже на 33-й минуте матча, а уже через несколько минут даже удвоить счет благодаря дублю Лаборда. Далеко отпустил голкипер приазовцев мяч в своей штрафной и, в попытке выбить его подальше, попал в ногу Лаборду, от которой снаряд полетел в сетку – 1:2.

В начале второго тайма "Бордо" удалось забить третий гол и снова из-за ошибки футболистов "Мариуполя". Обрезался на своей половине поля Демири, подарив мяч Лаборду, а Тчуамени с линии штрафной пробил точно в нижний угол.

"Мариуполь" всеми силами пытался хотя бы забить еще один мяч, но французы уверенно сдерживали все атаки украинского клуба. На 67-й минуте Андрей Боярчук имел отличный момент, в котором он мастерски обработал мяч и пробил по воротам соперника, но попал в левую штангу.

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Таким образом "Мариуполь" проиграл домашний матч Лиги Европы против "Бордо". Матч-ответ состоится 16 августа во Франции. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой стадии с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу двое украинцев – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

Мариуполь – Бордо 1:3

Голы: Мишньов, 7 – Лаборд, 33, 37, Тчуамени, 49

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