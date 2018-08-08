Мариуполь – Бордо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Футбольный клуб "Мариуполь" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против французского "Бордо" выглядит явным аутсайдером.

Несмотря на то, что первый матч между командами состоится в Украине (играть будут в Одессе на стадионе "Черноморец"), шансы "Мариуполя" в этой игре довольно незначительны.

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В букмекерской конторе William Hill коэффициент на победу "Мариуполя" выставили на уровне 6,00. На победу "Бордо" – 1,57. Ничья в этом матче оценена в 3,80.



Несколько ниже коэффициент на "Мариуполь" у PariMatch – 5,70. Победа "Бордо" – 1,60. Ничья между украинским и французским клубом – 4,00. В то же время проход "Мариуполя" в следующий раунд – 6,00. То, что "Бордо" будет победителем по итогам двух матчей – только 1,13.



Еще меньше шансов на успех в этом матче дают "Мариуполю" букмекеры из "Фаворит спорт" – 6,50. Победа же "Бордо" – 1,50. Ничья в матче – 4,05. Стоит отметить, что коэффициент 6,50 дают и на проход "Мариуполя" в следующий раунд. На проход "Бордо" – 1,09.

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На Marathon bet тоже предпочитают "Бордо" – 1,59 на победу в Украине. Шанс "Мариуполя" на победу в этом матче – 6,20. Ничья – 4,15. Относительно прохода в следующий раунд – 6,00 на "Мариуполь" и 1,136 на "Бордо".



Напомним, матч между "Мариуполем" и "Бордо" состоится в четверг, 9 августа. Начало матча в 20:00. Ответный матч – 16 августа во Франции. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой стадии с победителем пары "Ягеллония" – "Гент". Стоит отметить, что за бельгийский клуб выступают сразу два украинца – защитник Пластун и нападающий Яремчук.

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