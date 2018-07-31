Мариуполь – Юргорден: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Футбольный клуб "Мариуполь" в четверг, 2 августа, сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником будет шведский "Юргорден"

Еще перед первым матчем "Мариуполь" не был среди фаворитов этой пары – ни по игре в Швеции, ни по проходу в следующий раунд квалификации в целом. Но украинская команда сумела сыграть вничью в первом матче. Правда после этого "Мариуполь" потерпел унизительное поражение на домашнем стадионе от "Десны" в чемпионате Украины. Поэтому букмекеры и в дальнейшем считают, что именно "Юргорден" больше шансов в этой паре.

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В William Hill коэффициент на победу "Мариуполя" выставили на уровне 3,40. На "Юргорден" принимают с показателем 2,15. Ничья в матче – 3,30.



PariMatch на "Мариуполь" дает коэффициент 3,55. На их соперников – 2,10. Ничья в основное время – 3,10. Стоит добавить, что букмекеры улучшили коэффициенты на проход украинской команды в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Однако не на много. Если перед тем они принимали ставки с коэффициентом 2,31, то перед матчем в Украине проход "Мариуполя" оценивается в 2,18. Что касается "Юргордена", то с 1,57 коэффициент поднялся до 1,63.



"Фаворит" не сильно верит в победу "Мариуполя" – коэффициент 3,40. Победа "Юргордена" – 2,13. Ничья в матче – 3,25. Однако в этой букмекерской конторе были вынуждены больше опустить коэффициент на проход "Мариуполя" в следующий раунд – с 3,00 перед матчем в Швеции до 2,12 перед игрой в Одессе. Что касается "Юргордена", то теперь коэффициент на их проход – 1,67 (был 1,35)

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Marathon bet ставки на победу "Мариуполя" принимает с коэффициентом 3,68. Шансы "Юргордена" на победу – 2,15. Ничья в матче – 3,28. После матча в Стокгольме их эксперты тоже улучшили шансы украинской команды на проход в следующий круг – 2,22 (было 2,50). Шансы "Юргордена" пройти "Мариуполь" оценены в 1,66 (было 1,533)



Напомним, матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и "Юргорденом" состоится в четверг, 2 августа, в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало матча в 20:00. "Мариуполь" планировал проводить матчи квалификации в родном городе, но в УЕФА не разрешили.

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