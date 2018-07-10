"Мариуполь" сыграет квалификационный матч Лиги Европы в Одессе

"Мариуполь" подтвердил дату и место проведения матча Лиги Европы против шведского "Юргордена".

Первый матч "Юргорден" – "Мариуполь" состоится 26 июля в Стокгольме, начало в 20:00. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также "Мариуполь" подтвердил информацию, что матч пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Встреча состоится 2 августа, начало - 20.00.

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"Юргорден" является 11-кратным чемпионом Швеции, последний раз они побеждали в чемпионате еще в 2005 году. В прошлом сезоне команда заняла третье место в турнирной таблице, проиграв лидеру, "Мальме", 11 очков.

Сейчас цена и начало продаж билетов – неизвестны.