"Мариуполь" сыграет квалификационный матч Лиги Европы в Одессе
"Мариуполь" подтвердил дату и место проведения матча Лиги Европы против шведского "Юргордена".
Первый матч "Юргорден" – "Мариуполь" состоится 26 июля в Стокгольме, начало в 20:00. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Также "Мариуполь" подтвердил информацию, что матч пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Встреча состоится 2 августа, начало - 20.00.
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"Юргорден" является 11-кратным чемпионом Швеции, последний раз они побеждали в чемпионате еще в 2005 году. В прошлом сезоне команда заняла третье место в турнирной таблице, проиграв лидеру, "Мальме", 11 очков.
Сейчас цена и начало продаж билетов – неизвестны.
Источник: 24 Канал
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