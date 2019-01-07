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      Маркетинговая служба "Шахтера" показала себя во всей красе: фаны "Динамо" обвинили Суркиса

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      Фаны Динамо обвинили Суркиса в проблемах клуба
      Фаны Динамо обвинили Суркиса в проблемах клуба / politeka.net

      Ультрас "Динамо" к 80-летию Валерия Лобановского разрисовали спортзал школы №14, создав граффити площадью 70 квадратных метров. Также они выступили с заявлением в адрес президента клуба Игоря Суркиса.

      "Очевидно, что те 4-7 тысяч, которые ходят на обычный матч в чемпионате Украины, указывают на то, что наш клуб находится на грани выживания. Происходит это потому, что хозяин кооператива не вкладывает ни копейки в поддержку бренда, в работу с болельщиками (имитация работы фан-клуба вызывает лишь горькую улыбку, а весь маркетинг упирается в свиней на магнитах (особенно это стало понятно, после матча "Шахтер" – "Лион", где маркетинговая служба "Шахтера" показала себя во всей красе)", – заявили фанаты на странице в Facebook.

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      "Мы долго пытались понять почему это происходит и единственным логическим объяснением этому является нездоровое желание Суркисов единолично владеть клубом. Чем меньше людей приходит на стадион, тем больше чувствует себя хозяином Игорь Михайлович.

      Единственные кто этой тенденции противостоит это ребята с ультрас сектора: лучшие перфи и суппорт в Украине из года в год, поездки в детские дома, фанатские турниры, граффити и стикеры по всему городу (партизанская реклама)", – отмечается в заявлении WBC Ультрас "Динамо".

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      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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