Маркевич назвал команду, которую готов возглавить

Украинский тренер Мирон Маркевич, который известен по работе во львовских "Карпатах", харьковском "Металлисте" и "Днепре", а теперь является главой Комитета сборных команд ФФУ, готов вернуться к тренерской работе.

Украинский специалист ждет достойного варианта – как из Украины, так и из-за рубежа, и верит в не меньшие успехи, которых достигал в своей карьере.

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Конечно, хотелось бы еще поработать. У меня не так много времени. С той командой, которую я возьму, я хочу так поработать, чтобы не хуже был результат, чем у "Днепра" и "Металлиста". Если я что-то такое найду, и это действительно будет серьезный проект, то я обязательно поработаю,

– заявил Маркевич в комментарии "Футбол 1".

Стоит отметить, что Маркевич с "Металлистом" выигрывал серебряные медали чемпионата Украины, а с "Днепром" – выходил в финал Лиги Европы.

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