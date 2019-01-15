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      Маркевич признался, за какие матчи и сколько платил футболистам "Днепра"

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      Маркевич признался, сколько платил футболистам Днепра
      Маркевич признался, сколько платил футболистам Днепра / dynamo.kiev.ua

      Экс-тренер "Днепра" Мирон Маркевич рассказал о том, как мотивировал футболистов своей команды. В частности, Маркевич вспомнил о наиболее успешном для команды сезоне 2014/2015 годов, когда "Днепр" играл в финале Лиги Европы.

      В интервью программе Вацко Light Маркевич назвал сумму, которую платил игрокам.

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      "Дважды мотивировал игроков "Днепра" в плей-офф Лиги Европы деньгами из собственного кармана. Я где-то почувствовал, что надо что-то такое сделать, неординарное. Надо было что-то сделать, что может никто не делал. Как это пришло в голову? В перерыве между таймами, там в Олимпиакосе. Игроки уже выходили на поле, я им то сказал. Позже еще с "Аяксом". Итого получилось где-то 300 тысяч долларов. Это за две игры – за "Олимпиакос" и "Аякс", – рассказал Мирон Богданович .

      "Я бы сейчас отдал в 10 раз больше. У меня нет таких денег, но я одолжу, чтобы еще раз пережить те эмоции. Желаю каждому тренеру почувствовать что-то подобное", – добавил Маркевич.

      Напомним, что Мирон Маркевич тренировал "Днепр" с 2014 до 2016 года. В финале Лиги Европы-2015 Днепр проиграл "Севилье" (2:3).

      Теги: Футбол Спорт Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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