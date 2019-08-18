Марш защитников провел первую репетицию ко Дню Независимости: видео

В Киеве прошел Марш защитников Украины – запланированная акция, которую организуют ветераны и волонтеры. На репетиции присутствовали около 100 участников. Они согласовали план действий и выстроились в импровизированную колонну, которая 24 августа двинется к Майдану Независимости.

Колонна будет состоять из 20 "коробок", в каждом ее ряду будет по 12 человек.

Важно! Украинцам выплатят денежную помощь до 24 августа: кто и сколько получит

В этот день, 18 августа, свои действия отработали около 100 стюардов, которые будут отвечать за движение участников шествия.

Смотрите видео: репетиция Марша защитников ко Дню Независимости

Создание неофициального марша Союзом ветеранов АТО стало реакцией на отмену президентом Зеленским военного парада. Ведь, по мнению ветеранов, проведение милитаризованных маршей во время войны крайне необходимо.

Идет война с Российской Федерацией с террористами и мы считаем, что военная составляющая нашего государства должна присутствовать в повседневной жизни. Защитники Украины имеют право пройти по центральной улице нашего государства, их должен видеть народ, который они защищают, должен иметь возможность сказать им "спасибо". И мы считаем, что во время войны это нормально,

– сказал соорганизатор Марша защитников Украины Дмитрий Шатровский.

Отметим, что Марш защитников Украины начнет шествие от парка Шевченко в 11:00. Далее-двинется по бульвару Шевченко к Бессарабской площади и по Крещатику к майдану Независимости. После официального марша все желающие отправятся к Михайловской площади, где состоится молебен по погибшим в российско-украинской войне.

Кроме Марша защитников, в Киеве пройдет Марш Достоинства, а после него глава государства выступит с обращением к украинцам. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.