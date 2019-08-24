В Киеве завершился Марш Защитников ко Дню Независимости

В Киеве завершился Марш защитников к 28-й годовщине Дня Независимости Украины. Его проводили Движение ветеранов Украины и фонд "Вернись живым".

Колонны ветеранов, волонтеров и семей погибших должны были собраться в 10 часов утра 24 августа в парке Тараса Шевченко. Однако много людей – примерно несколько тысяч – пришли еще в 9.

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После сбора всех участников марш пришёл к ЦУМУ, где прошло выравнивание строя. Далее колонны двинулись на Майдан Независимости. Там участники марша выстроились, исполнили государственный гимн Украины, после чего вместе со зрителями поднялись к "Стене памяти", чтобы осуществить межконфессиональный молебен по погибшим.

Ветераны стояли вместе с полицией для охраны порядка. Во время Марша защитников не было речей, политиков, пиара и провокаций.

Как отметил журналистам 24 канала соорганизатор Марша, организаторам предлагали пройтись официальным парадом, однако они отказались.

У нас гражданская инициатива и она как раз не противопоставляет себя власти, она показывает, что есть сильное гражданское общество, мы хотим просто, чтобы нас услышали и дали возможность провести Марш так, как мы это видим. Это не исключает в будущем, что мы можем провести это вместе с государственными мероприятиями,

– отметил ветеран полка "Азов", соорганизатор Марша защитников Дмитрий Шатровский.

По предварительным подсчетам, в целом на марше было больше 10 тысяч человек.

Люди собираются на Марш Защитников // Фото 24 канал, Алена Чернецкая, Мазур Евгения



Некоторые пришли с плакатами



Во время шествия развернули украинский флаг // Фото 24 канал, Ульяна Верстюк



Флаг из Луганска // Фото 24 канал, Ульяна Верстюк



На марш пришли военные, ветераны, волонтеры и их родственники // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский



На марше скандировали "Спасибо" военным // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский



Был и плакат "Помним! Небесная Сотня" // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский



Военные пришли с детьми в вышиванках // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский



Ветераны и военные на Марше смогли встретить своих побратимов // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

Марш Защитников // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

Марш Защитников // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

Видео: волонтеры, военные и их родственники начали собираться в парке Тараса Шевченко

Видео: военным скандируют "Спасибо"

Видео: люди пришли на Марш Защитников

Что известно о Марше защитников ко Дню Независимости?

После того, как Владимир Зеленский решил отменить парад, военные предложили альтернативный марш, на котором не будет речей, политиков, пиара и провокаций. Главными договоренностями относительно Марша защитников были такие:

марш будет полностью аполитичным; любая символика политических партий будет уничтожаться сразу, после того как кто-то попытается ее достать; на марше не предусмотрены трибуны и пафосные речи от спикеров; будет шествие ветеранов войны, которые отдадут военное приветствие народу, который они защищали; марш не будет проводиться за государственный счет или счет кого-то из политиков – деньги на его проведение будут собраны фондом "Вернись Живым".

Все деньги, которые не будут потрачены на марш, пойдут на обновление стены памяти павшим возле Михайловского собора. Если что-то останется даже после этого организаторы планируют потратить их на тепловизоры для нашей армии.

Видео: онлайн-трансляция Марша Защитников