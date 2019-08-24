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      В Киеве завершился Марш Защитников ко Дню Независимости

      1975 Читати новину українською
      Марш защитников Украины 2019 смотреть онлайн – День Независимости
      В Киеве завершился Марш защитников ко Дню Независимости / ua.news

      В Киеве завершился Марш защитников к 28-й годовщине Дня Независимости Украины. Его проводили Движение ветеранов Украины и фонд "Вернись живым".

      Колонны ветеранов, волонтеров и семей погибших должны были собраться в 10 часов утра 24 августа в парке Тараса Шевченко. Однако много людей – примерно несколько тысяч – пришли еще в 9.

      Тем временем: В Киеве началось Шествие Достоинства ко Дню Независимости: онлайн-трансляция

      После сбора всех участников марш пришёл к ЦУМУ, где прошло выравнивание строя. Далее колонны двинулись на Майдан Независимости. Там участники марша выстроились, исполнили государственный гимн Украины, после чего вместе со зрителями поднялись к "Стене памяти", чтобы осуществить межконфессиональный молебен по погибшим.

      Ветераны стояли вместе с полицией для охраны порядка. Во время Марша защитников не было речей, политиков, пиара и провокаций.

      Как отметил журналистам 24 канала соорганизатор Марша, организаторам предлагали пройтись официальным парадом, однако они отказались.

      У нас гражданская инициатива и она как раз не противопоставляет себя власти, она показывает, что есть сильное гражданское общество, мы хотим просто, чтобы нас услышали и дали возможность провести Марш так, как мы это видим. Это не исключает в будущем, что мы можем провести это вместе с государственными мероприятиями,
      – отметил ветеран полка "Азов", соорганизатор Марша защитников Дмитрий Шатровский.

      По предварительным подсчетам, в целом на марше было больше 10 тысяч человек.

      Люди собираются на Марш Защитников // Фото 24 канал, Алена Чернецкая, Мазур Евгения

      марш захисників
      Некоторые пришли с плакатами

      марш защитников
      Во время шествия развернули украинский флаг // Фото 24 канал, Ульяна Верстюк

      Флаг из Луганска
      Флаг из Луганска // Фото 24 канал, Ульяна Верстюк

      марш защитников
      На марш пришли военные, ветераны, волонтеры и их родственники // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      марш защитников
      На марше скандировали "Спасибо" военным // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      марш защитников
      Был и плакат "Помним! Небесная Сотня" // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      марш защитников
      Военные пришли с детьми в вышиванках // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      марш защитников
      Ветераны и военные на Марше смогли встретить своих побратимов // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      Марш Защитников // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      Марш Защитников // Фото 24 канал, Ростислав Лабенский

      Видео: волонтеры, военные и их родственники начали собираться в парке Тараса Шевченко

      Видео: военным скандируют "Спасибо"

      Видео: люди пришли на Марш Защитников

      Что известно о Марше защитников ко Дню Независимости?

      После того, как Владимир Зеленский решил отменить парад, военные предложили альтернативный марш, на котором не будет речей, политиков, пиара и провокаций. Главными договоренностями относительно Марша защитников были такие:

      1. марш будет полностью аполитичным;
      2. любая символика политических партий будет уничтожаться сразу, после того как кто-то попытается ее достать;
      3. на марше не предусмотрены трибуны и пафосные речи от спикеров;
      4. будет шествие ветеранов войны, которые отдадут военное приветствие народу, который они защищали;
      5. марш не будет проводиться за государственный счет или счет кого-то из политиков – деньги на его проведение будут собраны фондом "Вернись Живым".

      Все деньги, которые не будут потрачены на марш, пойдут на обновление стены памяти павшим возле Михайловского собора. Если что-то останется даже после этого организаторы планируют потратить их на тепловизоры для нашей армии.

      Видео: онлайн-трансляция Марша Защитников

       

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      Теги: Новости Украины День Независимости Новости Киева Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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